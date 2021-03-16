ريدل باكو يحلم بأمم أوروبا

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وكان باكو (22 عاما) قد انضم إلى فولفسبورج قادما من ماينز قبل بداية الموسم وسجل مشاركته الدولية الأولى عبر المباراة الودية للمنتخب الألماني أمام نظيره التشيكي في نوفمبر الماضي.
وقال باكو أمس «سأكون قد حققت حلما إذا تمكنت من المشاركة في كأس الأمم الأوروبية. عليك أن تلعب جيدا مع ناديك وأن تكون مميزا. ويجب علي القيام بذلك كل أسبوع».
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