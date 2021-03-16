كبيرا ربع نهائي كأس الملك أمام مفترق طرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع اليوم أصعب لقاءات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يواجه الاتحاد الذي ينافس على 3 بطولات هذا الموسم (الدوري وكأس الملك والبطولة العربية)، ضيفه الفتح الذي يرى في هذه البطولة آخر فرصه للعودة إلى منصات التتويج.

الاتحاد المنتشي بنتائجه الأخيرة في الدوري ومنها فوزه على مقتسم الصدارة مع الهلال، فريق الشباب 2/ 1 ودخول المنافسة على لقب الدوري، متحفز لأن يكون كأس الملك هدفا يجب تحقيقه هذا الموسم، وهو ما أعلنه رئيس النادي أنمار الحائلي.

وتخطى الاتحاد في الدور السابق فريق الوحدة في مكة المكرمة بثلاثية سجلها ألكسندر بيرجوفيتش (هدفين) وبرونو هنريكي.

أما الفتح الذي أزاح حامل اللقب، فريق الهلال، من البطولة بعد أن تغلب عليه في استاد الملك فهد الدولي بهدفين نظيفين حملا توقيع مراد باتنا وسفيان بن دبكة، فيطمح بقيادة مدربه البلجيكي فيريرا، إلى تكرار المشهد أمام الاتحاد اليوم، خاصة أن رئيسه سعد العفالق أعلن أن الكأس الغالية هي طموح الفريق هذا الموسم.

ويتساوى الفريقان هجوما في الدوري حتى الآن، إذ سجل كل منهما 36 هدفا. وتلقى الفتح 43 هدفا في الدوري فيما يعد الاتحاد الأقوى دفاعا بتلقيه 25 هدفا.

وكسب كل منهما مباراته الأخيرة في الدوري، إذ فاز الاتحاد على الشباب، فيما تغلب الفتح على الباطن 2/ 0.

النصر والعين

على ملعب مرسول بارك بالرياض، يستضيف النصر فريق العين الطامح لتحقيق مفاجأة أخرى في البطولة يعوض بها نتائجه المخيبة في الدوري وتذيله الترتيب، فيما يسعى النصر الذي سيرمي بكل أوراقه المحلية والأجنبية لكسب هذه الجولة في سبيل الوصول إلى نهائي البطولة وتحقيق اللقب الأغلى بعد أن ضعفت آماله في المنافسة على لقب الدوري.

وكان العين حقق مفاجأة من خلال الإطاحة بالأهلي بعد أن تغلب عليه في جدة بهدفين سجلهما محترفاه جيرسون الفيس وفيليب برادتيش، وهو ما يخشى النصر حدوثه اليوم.

أما النصر فكان قد تخطى في الدور الأول (دور الـ16) فريق الرائد بهدفي مهاجميه أيمن يحيى وسامي النجعي.

الفوارق الفنية تبدو كبيرة بين الفريقين وتصب لمصلحة النصر، فعلى مستوى الدوري سجل النصر 33 هدفا مقابل 26 هدفا للعين، فيما تلقى النصر 29 هدفا، مقابل 48 هدفا في مرمى العين.

وفي آخر لقاءاته بالدوري تعادل العين مع القادسية 3/3، فيما فاز النصر على الأهلي 2/ 1.

طريق الصعود لربع النهائي

