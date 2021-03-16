نائب أمير حائل يستقبل السيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد بن مقرن في مكتبه أمس، سائق الراليات صالح السيف بمناسبة حصوله على المركز الأول في بطولة الشرق الأوسط في قطر والمركز الأول في T4 بالجولة الثالثة في بطولة العالم المقامة بالمنطقة الشرقية، وتحقيقه المركز الثالث في الترتيب العام، وتقدمه إلى المركز الثاني في بطولة العالم للراليات الصحراوية. ونوه الأمير فيصل بن فهد بدعم القيادة الحكيمة لمتسابقي الراليات بمتابعة من وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشيدا بما حققه السيف من إنجازات.



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