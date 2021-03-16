شكرا لقرائتكم خبر متطلبات جديدة لحصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية ، بوزارة الرياضة أمس، متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وتشترط شهادة الكفاءة المالية سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد، حتى 30 أبريل 2021.

وأوضحت اللجنة أن بنود شهادة الكفاءة المالية القادمة، تتضمن ذمم دائنة للاعبين والمدربين والموظفين والأندية الرياضية، إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية.

وتشمل هذه البنود جميع أنشطة أندية دوري المحترفين، ونشاط كرة القدم فقط في أندية دوري الدرجة الأولى، شريطة عدم جدولة أي رواتب، وأن يكون آخر موعد لتقديم المستندات هو 10 أيام، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار توقيت كل فئة على حدة.

1 - الالتزامات المالية حتى 30 أبريل المقبل وتشمل:







ذمم دائنة لاعبين



ذمم دائنة مدربين



ذمم دائنة أندية



مستحقات القضايا الصادرة بها قرارات نهائية



2 - تشمل بنود نطاق شهادة الكفاءة المالية جميع أنشطة النادي

3 - عدم جدولة الرواتب