أمير القصيم يلتقي «رحالة الجنوب»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل في الإمارة أمس، قائد فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة سعد العمري الذي يزور المنطقة حاليا ضمن مسار الفريق. واستمع أمير المنطقة لشرح من قائد الفريق عن فكرة الرحلة والمناطق التي مر بها لنشر ثقافة المشي ومشاركات الفريق في المناسبات الوطنية والصحية والتوعوية. وأشاد أمير القصيم بالمبادرة الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي وثقافة ممارسة رياضة المشي للتقليل من نسب الأمراض المزمنة، ونشر أهميتها بين جميع شرائح المجتمع وخاصة كبار السن، مؤكدا أهمية دعم تلك المبادرات التي يكون لها بعد إيجابي على المستوى الصحي والوطني.

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