هل يحن رونالدو للحب القديم ويترك السيدة العجوز؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم فوزه بلقب الدوري الإيطالي مع الفريق في الموسمين الماضيين، جاء إخفاق يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي ليثير الجدل مجددا بشأن إمكانية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق خاصة مع تزامن هذا الإخفاق الأوروبي مع الضغوط المالية الكبيرة التي يعانيها نادي السيدة العجوز.

وأصبح مستقبل رونالدو مع نادي السيدة العجوز في بؤرة الضوء مع اقتراب الموسم من نهايته وكذلك فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تردد أن يوفنتوس يرغب في بيع اللاعب البرتغالي المخضرم.

وحاول رونالدو نفسه التقليل من شأن هذا الجدل، وأكد قائلا «هذا الأمر ما زال بعيدا عن كلمة النهاية».

كما أبدى اللاعب امتنانه لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه على الاعتراف بتفوق رصيد رونالدو من الأهداف خلال مسيرته الكروية والبالغ 770 هدفا على الرصيد الرسمي لبيليه من الأهداف خلال مسيرته الكروية.

ولكن، ومع الضغوط التي يعانيها يوفنتوس على المستوى المالي في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لا يمكن استبعاد رحيل رونالدو (36 عاما) عن صفوف الفريق خاصة مع ارتفاع راتبه.

4 وجهات ممكنة لرونالدو في الفترة المقبلة

1 - ريال مدريد الإسباني:أشارت تقارير إعلامية في كل من إسبانيا وإيطاليا إلى أن كلا من رونالدو والريال على استعداد لاستعادة الارتباط بينهما بعد 3 سنوات من رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الملكي.

وكان اللاعب قضى نحو عقد كامل في صفوف الفريق الإسباني تضمن فوزه مع الريال بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

2 - مانشستر يونايتد الإنجليزي:لم ينجح أي ناد في تجنب آثار أزمة كورونا، ولكن مانشستر يونايتد تعامل مع هذه التبعات بشكل أفضل من غيره في ظل الإدارة المالية المتحمسة والطموحة للنادي.

وقد يسهم هذا في أن يستعيد النادي جهود اللاعب الذي بدأ صناعة اسمه وشهرته على استاد (أولد ترافورد) معقل مانشستر يونايتد عندما انتقل إليه في 2003.

3 - سبورتنج لشبونة البرتغالي:أثارت والدة رونالدو الجدل بشأن إمكانية عودة رونالدو إلى اللعب في بلاده عندما ظهرت في مقطع فيديو للعائلة وهي ترفع قميص سبورتنج لشبونة الذي بدأ فيه رونالدو مسيرته الكروية، وظهر القميص في الفيديو وعلى ظهره اسم رونالدو ورقمه المعتاد (7).

وكان رونالدو نشأ في قطاع الناشئين والشباب بنادي سبورتنج وقضى موسما واحدا مع الفريق الأول ثم انتقل بعدها إلى مانشستر يونايتد.

4 - إنتر ميامي الأمريكي:من المؤكد أن خيار الانتقال للعب في الدوري الأمريكي ما زال قائما بالنسبة لرونالدو، كما أن نادي إنتر ميامي المملوك لنجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام يظل هو الخيار الأبرز.

وإذا قرر رونالدو الرحيل عن الكرة الأوروبية، يظل المقابل المالي عنصرا مهما في إتمام هذه الصفقة.