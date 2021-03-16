شكرا لقرائتكم خبر كأس اتحاد الطائرة ينطلق بمواجهتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ اليوم النسخة الـ30 لكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بمشاركة فرق الهلال والأهلي والاتحاد والترجي، وتستمر 3 أيام في صالة نادي الهلال. وتجمع المباراة الأولى الأهلي والترجي، يليها لقاء الهلال والاتحاد. واستفادت 3 أندية من نظام الإعارة، حيث تعاقد الهلال مع لاعب الفيصلي، البرازيلي كايو سلفيتر، فيما تعاقد الاتحاد مع لاعب النصر طارق الجراد ومعد الخليج، الكولمبي أخوان كاميليو، وتعاقد الترجي مع لاعب الخويلدية، الجزائري إسحاق، فيما لم يتعاقد الأهلي مع أي لاعب.

كانت هذه تفاصيل خبر كأس اتحاد الطائرة ينطلق بمواجهتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.