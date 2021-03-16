شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: اعتذرت عن عدم الاستمرار بجهاز الإسماعيلي وزعلان من حسني عبد ربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر أشرف خضر، مدرب الإسماعيلي السابق، عن الاستمرار بمنصبه بجهاز يوفيتش، بعد تعيينه بـ24 ساعة، وقال: "هناك أزمات كثيرة داخل الإسماعيلي، الفريق يمر بوقت عصيب، ولا يحتمل أي أزمات أخرى".

وأضاف خضر، خلال تصريحات تليفزيونية: "تحدث معي منذ فترة علي أبو جريشة وطالبني بالتواجد مع يوفيتش، خاصة أن المدرب القادم معه لديه مشكلة في جواز السفر، ولكن بعد ذلك أزمة جواز السفر تم حلها، ووصل مصر، ومنذ ساعات تحدث معي إبراهيم عثمان، وقالي لي إنه تم ضمي للجهاز الفني، ورحبت، ولكن بعد وقت قليل لقيت الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا، ولفض الاشتباك قررت بشكل نهائي عدم الانضمام لجهاز الإسماعيلي".

وأكد أشرف خضر صعوبة مباراة الإسماعيلى اليوم أمام الطلائع بالدوري، قائلا: "الإسماعيلي يمتلك عشر نقاط والطلائع يمتلك 13 نقطة، وفوز الجيش سيصعّب الأمور على الدراويش وفريق الإسماعيلي من ناحية جودة اللاعبين على مستوى عال، وأفضل من أندية كثيرة بالدوري، ولكننا عانينا من فترة إعداد ليست جيدة، وأيضا سوء توفيق، ويجب تعيين مدرب يدير الفريق من داخل وخارج الملعب".

وأبدى مدرب الاسماعيلي السابق، ضيقه من تصريحات حسني عبد ربه ضد علي أبو جريشة: "زعلان من حسني عبد ربه بسبب تصريحاته ضد علي أبو جريشة وحسني قيمة كبيرة، ولم نقبل أي هجوم عليه من قبل، فلا بد أن يعلم جيدا ماذا يقول".

واختتم: حسني نجم مثل نجوم كثيرين، ولكن أبو جريشة وضعه مختلف، ولا بد إن تحدثنا عن نجوم الدراويش نتحدث باحترام، مينفعش نخبط في بعض.