شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: رحيل ابني عن الأهلي كان قرارا صعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان، نجم الأهلى سابقا، أن رحيل ابنه أحمد عن القلعة الحمراء وانتقاله لسيراميكا في فترة الانتقالات الشتوية السابقة كان قرارا صعبا.

وقال ريان، في تصريحات تليفزيونية: "رحيل أحمد ياسر ريان من الأهلي كان قرارا "صعب للغاية"، ولكنه يرغب في اللعب بشكل أساسي من أجل المنتخب والعودة للأهلي بشكل أقوى".

وتحدث ياسر ريان عن مواجهة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى قائلا: "لاعبو الأهلي معتادون على مثل تلك الظروف من الملاعب ودرجات الحرارة، ويجب أن يلعبوا مباراة فيتا كلوب من أجل الفوز".