شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: رحيل ابني عن الأهلي كان قرارا صعبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان، نجم الأهلى سابقا، أن رحيل ابنه أحمد عن القلعة الحمراء وانتقاله لسيراميكا في فترة الانتقالات الشتوية السابقة كان قرارا صعبا.
وقال ريان، في تصريحات تليفزيونية: "رحيل أحمد ياسر ريان من الأهلي كان قرارا "صعب للغاية"، ولكنه يرغب في اللعب بشكل أساسي من أجل المنتخب والعودة للأهلي بشكل أقوى".
وتحدث ياسر ريان عن مواجهة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى قائلا: "لاعبو الأهلي معتادون على مثل تلك الظروف من الملاعب ودرجات الحرارة، ويجب أن يلعبوا مباراة فيتا كلوب من أجل الفوز".
ويبحث موسيمانى مع جهازه المعاون عدة أمور فنية خاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولى، المقرر لها الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
ويناقش موسيمانى إمكانية الاعتماد على محمد شريف فى مركز الجناح الأيمن خلال مباراة الغد، من أجل الاستفادة من المساحات الواضحة فى فريق فيتا كلوب، حيث إن الفريق الكونغولى يلعب دائما بخطة مفتوحة على أرضه بصفة خاصة.