شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 / 3 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 16 / 3 / 2021 بالدوري المصرى حيث يستضيف سيراميكا نظيره وادى دجلة على ستاد السويس الجديد ويواجه طلائع الجيش نظيره الاسماعيلى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بختام منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا ووادى دجلة

تقام مباراة سيراميكا ووادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد السويس الجديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الاسماعيلى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 15 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 19 هدف.

موعد مباراة طلائع الجيش والاسماعيلى

تقام مباراة طلائع الجيش والاسماعيلى في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل مع انبى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من الأهلى بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للمسابقة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 15 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 20 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.