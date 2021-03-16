شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: بيراميدز يعاني من الغيابات ونركز على الدوري والكونفدرالية معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن فريقه يأمل في تحقيق الفوز أمام نامونجو التنزاني بالكونفدرالية، وقال: "بيراميدز يركز على بطولتي الدوري والكونفدرالية معا، ويعمل على تحقيق الفوز في جميع مبارياته هذا الموسم".

وأضاف المدير الرياضى لبيراميدز في تصريحات تليفزيونية: "نعاني من الغيابات لكننا سنعمل على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لحسم التأهلى إلى الدور التالي من البطولة، بشكل مبكر، دون الدخول في لعبة الحسابات والأرقام".

وفى سياق متصل يعقد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادي بيراميدز، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة صباح اليوم، الثلاثاء، للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة نومونجو التنزاني.

ويحل بيراميدز ضيفا على نومونجو في الثالثة عصر الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا"، فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل بيراميدز صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب نكانا الزامبي في الجولة الأولى.

ويُعقد المؤتمر الصحفي وفقا لتعليمات مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى مقر الاتحاد التنزاني لكرة القدم، ويحضره المدير الفني الأرجنتيني أروابارينا وأحد لاعبي بيراميدز.