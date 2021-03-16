شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ينضم لمعسكر المنتخب 20 مارس رغم سرقة جواز سفره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو منتخب مصر، مع مصطفى محمد، لاعب جالطة سراي التركي، عقب أزمة سرقة جواز سفره فى تركيا، وتم الاتفاق على أن يقوم اللاعب باستخراج وثيقة سفر من تركيا حتى يتمكن من المجيء إلى مصر والانضمام لمعسكر المنتخب.

ومن المقرر أن ينضم مصطفى محمد لمعسكر الفراعنة يوم 20 مارس الجارى رغم سرقة جواز سفره فى تركيا، حيث أوضح مسئولو المنتخب أن الأزمة لن تمنع اللاعب من الحضور إلى القاهرة.

وكشفت تقارير صحفية تركية عن أن مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركى والمعار من صفوف الزمالك المصرى تعرض للسرقة خلال قيامه بالتسوق فى أحد أسواق تركيا.

قالت صحيفة "sabah" التركية إنه وقع حادث مؤسف بعد سرقة حقيبة مصطفى محمد أثناء توجهه للتسوق في إستيني بارك، وعلم أنه بالإضافة إلى المحفظة تحتوي الحقيبة أيضًا على جواز سفر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم فحص الكاميرات الأمنية في مركز التسوق لحظة السرقة، لكن المحفظة وجواز السفر لم يتم العثور عليهما مع السارق.

وأضافت الصحيفة أن مصطفى محمد الذى تم اختياره لتمثيل منتخب مصر فى مباريات تصفيات أمم أفريقيا منتصف الشهر الجارى يواجه أزمة فى العودة لبلاده بسبب جواز سفره المفقود.

وتغلب جالاتا سراي، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، على مضيفه فريق قيصري سبور بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "قيصر أتاتورك"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري التركي للموسم الحالي 2020 - 2021.

وشارك مصطفى محمد فى المباراة أساسيا مع جالاتا سراي بعد عودته من الإيقاف، بعد غيابه عن لقاء سيفاس سبور فى الجولة الماضية بداعى الإيقاف، بعد طرده أمام فريق أنقرة جوجو والتى خسرها الفريق بنتيجة 2 - 1.