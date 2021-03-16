شكرا لقرائتكم خبر عن فيجو: صلاح من أفضل لاعبي العالم ولعبت أمام الأهلي صاحب الشعبية الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسطورة البرتغال لويس فيجو، نجم ريال مدريد سابقا، أن الكرة المصرية مشهورة بتصدير المواهب للعالم، مثل محمد صلاح، أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي.

وقال لويس فيجو، في حوار مع الإعلامى سيف زاهر خلال برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مصر بلد مدهش والناس كثيرون هنا ولديكم سمعة كبيرة في السياحة، وأهم ما يميز الناس هنا أنهم عاشقون لكرة القدم".

وأضاف فيجو: "حضرت لمصر 4 مرات ولعبت أمام النادي الأهلي صاحب الشعبية الكبيرة جدا تحت قيادة مدرب برتغالى هو مانويل جوزيه، منذ زمن بعيد مع ريال مدريد، وهى مباراة تاريخية".

وتابع فيجو: "كرة القدم المصرية دائما مشهورة بتصدير المواهب مثل محمد صلاح وهو نموذج يحتذى للأطفال، ولا أستطيع متابعة الدوري المصري ولكن اعلم أن مصر بلد مصدر للمواهب".

واستطرد: "بدأت تاريخى الكروى تحت قيادة مانويل جوزيه في سبورتنج لشبونة البرتغالى، ونجحت مع كل الأندية التي لعبت لها سواء سبورتنج أو البارسا أو الريال أو الإنتر، ولكن تجربتى مع الريال الأهم في مشوارى وحققت العديد من البطولات".

وأردف: "لا أتذكر جميع الأفارقة الذين لعبت جوارهم فى مشواري ويجب عليّ أن أعتصر ذاكرتي جيدا، ولكني الآن أذكر إيمانويل إيمونيكي فقد لعب معي فى برشلونة وهو صديق مقرب لي".

واختتم: "أن الشغف بكرة القدم سبب نجاحى مع أي فريق لعبت له، وريال مدريد تأثر برحيل رونالدو، ولكن لا يوجد ناد يقف على لاعب، ولكن ريال مدريد أضاف لرونالدو كما أضاف هو للفريق؛ لأن كريستيانو رونالدو وميسى الأفضل في العالم، ثم مودريتش ومحمد صلاح ونيمار ومبابى وهالاند ومانى".