شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الترجي.. الأبيض لا يخسر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويملك الزمالك سجلا مميزا في مبارياته أمام بطل تونس بالقاهرة، والتي لم يتلق خلالها أي خسارة سابقة.

وخاض الزمالك 5 مباريات أمام فريق باب سويقة بالقاهرة، سواء بدوري أبطال إفريقيا أو البطولة العربية، حقق الفوز في 3 مباريات منها، والتعادل في مباراتين.

ويسرد الموقع الرسمي للزمالك تاريخ مباريات النادي أمام الترجي التونسي بالقاهرة والتي بدأت منذ عام 1994.

المواجهة الأولى: جاءت في ذهاب نهائي إفريقيا أبطال الدوري بمسماها القديم عام 1994 والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

المواجهة الثانية: جاءت في آخر مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2002 والتي حقق فيها الأبيض الفوز بهدف واحد دون رد سجله مدحت عبد الهادي.

المواجهة الثالثة: جاءت في دوري أبطال العرب عام 2004 والتي حقق فيها الزمالك الفوز بثلاثة أهداف دون رد سجلها وائل القباني وجمال حمزة وعبد الحليم علي.

المواجهة الرابعة: جاءت في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2005 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجل للزمالك محمد عبد الواحد، فيما سجل للترجي معين الشعباني المدير الفني الحالي لبطل تونس.

المواجهة الخامسة: جاءت في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا 2020 والتي حقق فيها الأبيض الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل لبطل مصر محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومحمود علاء، بينما سجل للترجي عبد الرؤوف بن غيث.