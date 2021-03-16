شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: أتمنى الاحتفاظ برزاق سيسيه.. والتواجد فى المربع الذهبى إنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه سعيد جدا بفوز فريقه المهم على نادى البنك الأهلي في الدوري والتواجد في المربع الذهبى في ظل معاناة الفريق من الإصابات والغيابات.

وقال محمد مصيلحى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر خلال برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سعيد بفوز نادى الاتحاد على البنك الأهلى والدورى هذا الموسم صعب جدا، بالإضافة إلى فوز الاتحاد على الأهلى فى كرة السلة واقترابه من قمة الترتيب، فهى ليلة جميلة على سيد البلد".

وأضاف رئيس الاتحاد: "التواجد فى المركز الرابع أو الثالث مكرر مع بيراميدز فى ظل هذه الظروف إنجاز كبير، وعندنا جهاز فنى على أعلى مستوى ولاعبين مميزين"

وتابع محمد مصيلحى: "الفريق من أكثر الفرق فوزا فى مباريات الدورى بعد الأهلى والزمالك، لأننا مش بنحب نخسر وهو ما يعمل عليه حسام وإبراهيم حسن فى اللاعبين، ونعانى من أزمة مالية ونسعى لتوفير الموارد".

واختتم: "أسعى لضم سيسيه رزاق من الزمالك وهو لاعب ملك الزمالك، وتتبقى له سنة واحدة أسعى للاحتفاظ به بشكل نهائى؛ لأنه لاعب مهم جدا فى الاتحاد، ويمتلك عرضا فرنسيا والقرار فى يد اللاعب".