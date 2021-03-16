في أجواء متوترة.. الأهلي يسعى لكتابة نهاية سعيدة أمام فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

في تمام الثالثة عصراً، يخوض الأهلي مواجهته الرابعة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في الكونغو أمام فريق فيتا كلوب بحثاً عن الانتصار الثاني له.

الأهلي حصد 4 نقاط من أول 3 مباريات، ليصبح موقفه صعباً في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الثاني، وبفارق 3 نقاط عن سيمبا التنزاني متصدر الترتيب.

أجواء متوترة

أخطر الكاف الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد حضور الجمهور نظراً لتفشي فيروس كورونا، ومن أجل العدالة بين كافة الأندية، حتى لا تستفيد بعض الأندية من الجمهور وتتضر أخرى لغياب دعم المدرجات.

وعلى الرغم من ذلك أعلن فيتا كلوب رسمياً حضور الجمهور وقام بطرح تذاكر الحضور للبيع، ليطالب النادي الأهلي بعدم حضور الجمهور من أجل تكافؤ الفرص، نظراً لإقامة مباراة القاهرة في الجولة الماضية بدون جمهور على استاد القاهرة الدولي.

ولم يتوقف التوتر المصاحب للمباراة عند أزمة الجماهير فقط، بل امتد الأمر لموعد اللقاء، حيث أعلن نادي فيتا إقامة اللقاء في الثالثة عصراً، وهو ما نال استياء النادي الأهلي، ليرد النادي الكونغولي بأن بطل إفريقيا لعب مباراة الذهاب في التاسعة مساءً، وهو الأمر غير المعتاد بالنسبة له.

الفرص الأخيرة

ويُدرك بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن مباراة فيتا كلوب هي الفرصة الأخيرة، أو إحدى الفرص الأخيرة القليلة الباقية من أجل التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

وفي حالة خسارة الأهلي سيتعقد الموقف تماماً ويصبح الفريق أقرب لوداع المسابقة من التأهل إلى ربع النهائي، لكن في حالة التعادل ستظل كل الاحتمالات قائمة، بينما يقرب الفوز الأحمر بشدة من ربع النهائي.

ويعلم لاعبي الأهلي أن عليهم القتال من أجل تحقيق فوزهم الأول خارج الديار في المجموعة، بعد الخسارة في المحاولة الأولى في تنزانيا بهدف نظيف أمام فريق سيمبا الذي اقتنص الصدارة.

بطاقة المباراة:

الحدث: مجموعات دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 16 مارس 2021

التوقيت: 03:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4

الملعب: استاد الشهداء (كينشاسا - الكونغو)