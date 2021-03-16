فيجو يتحدث عن ذكريات مواجهته أمام الأهلي.. والتجربة الأفضل في مسيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد لويس فيجو، لاعب ريال مدريد السابق، أن لا يزال يتذكر حين واجه فريق الأهلي في القاهرة قبل عدة سنوات، لافتًا أنها كانت منذ زمن طويل.

وقال فيجو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" مواجهة الأهلي كانت منذ وقت طويل أمام فريق يملك شعبية كبيرة في مصر ويدربه مدرب برتغالي وهذا شيء رائع انت تلعب في ستاد كبير".

وأضاف:" المدرب البرتغالي مانويل جوزيه كان لي فرصة أن أبدا تاريخي الكروي وتدربت تحت قيادته ولديه معه ذكريات طيبة".

وأوضح، أن الوقت الحالي ليس لديه معلومات كافية عن الكرة في مصر، لكن مصر دائما منتخب كبير ويعرف أن كرة القدم المصرية مشهورة بالمهارات التي تصدرها كمحمد صلاح.

وتابع:"من الصعب من موقفي في أووربا متابعة الدوري المصري لكن يوجد بها كثير من اللاعبين أصحاب المهارة العالية".

وأتم:" كانت لدي لحظات رائعة في كل الأندية التي لعبت لها، لكن ريال مدريد هو النادي الذي يعطيك كيان أكبر وكل البطولات التي احرزتها كانت رائعة معه".