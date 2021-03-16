إصابة مروعة لحارس وولفرهامبتون بعد هدف صلاح الملغي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعرض البرتغالي روي باتريسيو حارس مرمى وولفرهامبتون لإصابة مروعة في مواجهة ليفربول على ملعب "مولينيو" مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واصطدم كونور كوادي قائد وولفرهامبتون بزميله باتريسيو في كرة مشتركة، ليتعرض الأخير لارتجاج في الرأس ولم يحرك ساكنا وسط تلقيه العلاج من الطاقم الطبي.

وتوقفت المباراة لنحو ربع الساعة، قبل أن يتم استبدال باتريسيو في الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع، حيث غادر الملعب على محفة (نقالة).

وجاءت الإصابة قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي لحظة تسجيل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لهدف تم إلغائه بداعي التسلل، قبل أن يعلن الحكم في النهاية فوز الريدز بهدف نظيف.

وطمأن نونو سانتو الجماهير على حالة باتريسيو بعد المباراة قائلا: "هو على وعي الآن وبخير، كان هناك التحام مع كودي تسبب في ارتجاج بالرأس، وكان هذا يثير القلق لكنه الآن على ما يرام وسيتعافى".

وحقق ليفربول ثاني انتصاراته في آخر ثماني جولات لبريميرليج، ليرفع فريق المدرب الألماني يورجن كلوب رصيده إلى 46 نقطة، ويرتقي إلى المركز السادس ليعود إلى الصراع على اقتحام المربع الذهبي للجدول.