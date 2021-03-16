نشرة الإثنين.. سرقة جواز سفر مصطفى محمد.. وميسي يعادل الرقم القياسي لتشافي

رسميا.. الأهلي يحتج على الحضور الجماهيري في مباراة فيتا كلوب

الأهلي يختتم الاستعداد لفيتا بمشاركة السولية وطاهر.. ومحاضرة من موسيماني

تقارير: سرقة جواز سفر مصطفى محمد قبل أيام من الانضمام لمعسكر المنتخب

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احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات