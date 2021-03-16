خاص.. موقف مصطفى محمد من القدوم لمصر بعد سرقة جواز سفره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

أكد مصدر بالمنتخب المصري، أنه لا مشكلة في سفر مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي إلى القاهرة للانضمام لتجمع المنتخب القادم، بعد سرقة جوار سفره.

وكانت تقارير تركية، ذكرت أن مصطفى محمد تعرض لسرقة حقيبته أثناء توجهه للتسوق في إستيني بارك، بالإضافة إلى محفظته، حيث كانت تحتوي الحقيبة على جواز السفر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصطفى محمد سيقوم بعمل محضر في قسم الشرطة لإثبات سرقة جواز سفره، ثم استخراج وثيقة سفر من السفارة المصرية في تركيا.

وأشار المصدر، إلى أن تلك الإجراءات ستسهل سفره لمصر، ومن ثم استخراج جواز سفر جديد من القاهرة.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي المقبل، ومباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25، و29 مارس الجاري، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وسبق وأعلن منتخب مصر، قائمة اللاعبين المحترفين والتي ضمن محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا" وأحمد حجازي، بالإضافة لمصطفى محمد.