اخبار الرياضه

برشلونة يقصف هويسكا بـ4 صواريخ تعيده إلى وصافة الليجا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي فوزًا على حساب هويسكا بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة 27 من "الليجا".

ونجح ليونيل في تسجيل الهدف الأولبعد مرور 14 دقيقة من زمن اللقاء، بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء ليطلق تصويبة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وضاعف أنطوان جريزمان من تقدم برشلونة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعدما أطلق تصويبة من نفس موقع التصويب في الهدف الأول تمامًا، لتتجه الكرة إلى الزاوية نفسها.

وحصل هويسكا على ركلة جزاء في الدقيقة 45+2 إثر خطأ من تير تشيجن تجاه رافا مير الذي قرر تصويب الكرة بنفسه ليضعها قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس الألماني معلنًا تقليص النتيجة لتصبح هدفين لواحد.

وجاءت الدقيقة 53 بثالث أهداف برشلونة في اللقاء بعد كرة عرضية عالية من ميسي حولها من الجانب الأيسر نحو مينجويزا المتقدم إلى داخل منطقة الجزاء، ليقابلها برأسية قوية سكنت الزاوية اليسرى للمرمى.

وعاد ميسي للظهور مجددًا بتسجيل رابع أهداف برشلونة في الدقيقة 90 بعد تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الجانب الأيمن للمرمى.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 59 ليعود إلى وصافة ترتيب الليجا بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، وأمام ثالث الترتيب برصيد 57 نقطة.

وتجمد رصيد هويسكا عند 20 نقطة ليظل في المركز 20 والأخير بترتيب المسابقة الإسبانية.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا