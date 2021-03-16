برشلونة يقصف هويسكا بـ4 صواريخ تعيده إلى وصافة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي برشلونة فوزًا على حساب هويسكا بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني "الليجا".

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الأولبعد مرور 14 دقيقة من زمن اللقاء، بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء ليطلق تصويبة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وضاعف أنطوان جريزمان من تقدم برشلونة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعدما أطلق تصويبة من نفس موقع التصويب في الهدف الأول تمامًا، لتتجه الكرة إلى الزاوية نفسها.

وحصل هويسكا على ركلة جزاء في الدقيقة 45+2 إثر خطأ من تير تشيجن تجاه رافا مير الذي قرر تصويب الكرة بنفسه ليضعها قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس الألماني معلنًا تقليص النتيجة لتصبح هدفين لواحد.

وجاءت الدقيقة 53 بثالث أهداف برشلونة في اللقاء بعد كرة عرضية عالية من ميسي حولها من الجانب الأيسر نحو مينجويزا المتقدم إلى داخل منطقة الجزاء، ليقابلها برأسية قوية سكنت الزاوية اليسرى للمرمى.

وعاد ميسي للظهور مجددًا بتسجيل رابع أهداف برشلونة في الدقيقة 90 بعد تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الجانب الأيمن للمرمى.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 59 ليعود إلى وصافة ترتيب الليجا بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، وأمام ريال مدريد ثالث الترتيب برصيد 57 نقطة.

وتجمد رصيد هويسكا عند 20 نقطة ليظل في المركز 20 والأخير بترتيب المسابقة الإسبانية.