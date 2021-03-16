برشلونة يضيّق الخناق على أتلتيكو مدريد وميسي يعادل رقم تشافي التاريخي

ميسي في ليلته التاريخية يقود برشلونة للفوز على هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف، لينتزع العملاق الكاتالوني المركز الثاني من ريال مدريد ويضيق الخناق على أتلتيكو المتصدر.



واستعاد برشلونة وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه ريال مدريد بفوزه على ضيفه هويسكا 4-1 الاثنين في ختام الجولة 27 من المسابقة.



سجّل لبرشلونة كل من ميسي (13) و(90) وأنطوان غريزمان (35) ومينغيزا (53) ولهويسكا رافا مير (45+4) من ركلة جزاء.



وقلّص برشلونة بهذا الفوز الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد إلى أربع نقاط، إذ بات النادي الكتالوني يملك 59 نقطة مقابل 63 لأتلتيكو الذي تعادل السبت خارج أرضه مع خيتافي من دون أهداف، في حين حقق الفريق الملكي فوزاً مثيراً على ضيفه إلتشي وصعد للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 57 نقطة.



ويصب فريق المدرب الهولندي رونالد كومان كامل تركيزه على الدوري بعد خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز عليه في أرضه ذهاباً (4-1) وتعادل معه في الإياب بهدف لمثله.



ميسي يعادل رقم تشافي التاريخي



وفي هذه المباراة عادل ليونيل ميسي تشافي هيرنانديز كأكثر اللاعبين حملا لقميص برشلونة عبر التاريخ بمشاركته في 767 مباراة.



وخلال تاريخه الطويل مع برشلونة أحرز ميسي إلى الآن 660 هدفاً "بإضافة هدفه اليوم في هويسكا" ومنح 262 تمريرة حاسمة وذلك بحسب إحصائيات أوبتا.



وبتسجيله هدفه في مرمى هويسكا، أصبح ليونيل ميسي اول لاعب يسجل 20 هدفاً على الاقل في 13 موسما متتالياً من الدوري الاسباني.





المصدر: مواقع الكترونية