الامارات | النصر واتحاد كلباء.. تمسك بالأمل في مباراة «الثأر»

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر واتحاد كلباء.. تمسك بالأمل في مباراة «الثأر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث النصر (36 نقطة) عن الاستمرار في المنافسة بمربع الكبار والتمسك بالأمل، بعدما ابتعد بثماني نقاط عن الجزيرة المتصدر، وذلك عندما يستضيف اتحاد كلباء، اليوم عند الساعة 17:45 في استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري الخليج العربي في مباراة صعبة على الفريقين.

وكان النصر قد نجح قبل أقل من أسبوعين في تحقيق الفوز على اتحاد كلباء في ملعبه، والصعود إلى المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، وحرم صاحب الأرض تحقيق إنجاز تاريخي، واليوم يبحث كلباء عن إنجاز تاريخي جديد بتخطي النقطة رقم 30، أو الوصول إليها لأول مرة في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين.

وكان النصر قد تعرض لخسارة جديدة هي السادسة له هذا الموسم، بعدما تعرقل أمام فريق بني ياس بنتيجة 3-2، ضمن الجولة 20، بينما نجح اتحاد كلباء في تحقيق الفوز على الظفرة بنتيجة 2-1، لينجح الفريق في تحقيق فوز جديد يضاف لسجله الرائع هذا الموسم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news