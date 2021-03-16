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الامارات | مزاد مربط دبي يبيع المهرة «دي شفا» بـ 800 ألف درهم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مزاد مربط دبي للخيول العربية الذي أقيم في الميدان العشبي للمربط، السبت الماضي، رقماً قياسياً جديداً، إذ بلغ سعر أغلى خيل بيع بالمزاد 800 ألف درهم عن المهرة «دي شفا»، وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي شرود».

وقال بيان صحافي: «شهد المزاد الذي نظمته مؤسسة الإمارات لمزادات الخيول وأقيم على مدى 10 ساعات متواصلة، حضور عدد كبير من المزايدين، وبمشاركة قوية من المرابط والمربين والملاك للظفر بمجموعة كبيرة من الخيول ذات السلالات العربية الأصيلة التي فاق عددها 75 خيلاً من إنتاج مربط دبي، وراوحت أفضل صفقاتها بين 450 ألف درهم و800 ألف درهم».

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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