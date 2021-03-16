الامارات | الجزيري: «تنس دبي» أهدتني الفوز الـ 100 في عالم الكرة الصفراء

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري: «تنس دبي» أهدتني الفوز الـ 100 في عالم الكرة الصفراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف التونسي مالك الجزيري، المصنف 262 عالمياً، أن توجيه بطاقة دعوة خاصة له من قبل مدير البطولة صلاح تهلك، للمشاركة في بطولة «تنس دبي» للاعبين المحترفين 2021، منحته الانتصار رقم 100 في مسيرته بعالم الكرة الصفراء، عقب فوزه على الفرنسي جو ويلفير تسونغا المصنف 55 على العالم، في لقاء جمع اللاعبين في الدور الأول في النسخة 29، التي انطلقت، أول من أمس، على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، وتتواصل حتى 20 الجاري، بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار.

وقال الجزيري في تصريحات صحافية: «الدعم الدائم الذي توليه (تنس دبي) منذ انطلاقتها عام 1989 للنجوم العرب، سمح للعديد منهم بتحقيق إنجازات لافتة، بالصورة ذاتها للدعم الذي قدمته اللجنة المنظمة ومدير البطولة صلاح تهلك، بتوجيه بطاقة دعوة لي سمحت بتحقيق انتصاري الـ100 في عالم الكرة الصفراء».

وأوضح: «لطالما تم منحي الحصول على بطاقة دعوة للوجود في الدور الرئيس للبطولة التي قادتي لمباريات قوية للغاية، خصوصاً تلك التي جمعتني مع المصنفين الأوائل عالمياً، بحجم مواجهتي نوفاك ديوكوفيتش مرتين على مدار السنوات الست الماضية، بجانب لقائي مع السويسري روجيه فيدرر، والبريطاني اندي موراي، في فرصٍ استثنائية، نجحت خلالها في الاستفادة من تجارب الاحتكاك تلك، خصوصاً أنني كنت نداً قوياً في تلك المباريات».

وأضاف: «رغم الفوز على تسونغا، الذي يعد صديقاً مقرباً لي، إلا أن هذا الانتصار جاء بعيداً عن الطريقة التي كنت أنظر إليها، لكون تسونغا اضطر للانسحاب من المجموعة الأولى لتجدد آلام الإصابة في يده، وأتمنى له الشفاء العاجل، والعودة إلى مستويات المعهودة، خصوصاً أن مسيرته على الدوام كانت ضمن قائمة المصنفين الخمسة الأوائل عالمياً».

وعن الأسباب التي أدت إلى تراجعه في التصنيف العالمي، قال الجزيري: «الإصابات وجائحة كورونا من أبرز الأسباب التي قادتني للتراجع في التصنيف العالمي، خصوصاً أن العامين الماضيين نجحت خلالهما في الارتقاء إلى التصنيف 42 عالمياً، قبل أن يتأثر تصنيفي سلباً جراء صعوبات السفر، والمشاركة في البطولات في 2020، التي فرضتها تداعيات الجائحة للأسف».

واختتم: «أتطلع من بوابة (تنس دبي) إلى العودة إلى تقديم مستوياتي المعهودة، وخوض مواجهات قوية بالصورة ذاتها التي ظهرت عليها في النسخ الماضية، في ظل سعيي لأن تكون انطلاقة عودتي للتقدم في سلم الترتيب من بوابة دبي».

الإسباني زاباتا يسجل أولى المفاجآت

فجّر الإسباني بيرنابي زاباتا، المصنف 15 عالمياً، مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه الأسترالي جون ميلمان المصنف 40 على العالم من الدور الأول في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس المحترفين، عقب الفوز الذي حققه زاباتا بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و6-4)، في مباراة أقيمت أمس، على الاستاد الفرعي، ودامت ساعة و21 دقيقة.

وضرب زاباتا بانتصاره هذا موعداً اليوم مع الإيطالي لورينزو سونيغو، المصنف 37 على العالم، في لقاء يقام لحساب ثاني أدوار البطولة.

شتروف يكرّس العقدة على كوكوشكين

واصل الألماني يان لينارد شتروف، المصنف 39 عالمياً، تكريس عقدة الفوز على منافسه الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين، عقب نجاح الألماني، أمس، في تسجيل انتصارٍ مستحق، جاء بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و6-4)، في لقاء أقيم لحساب ختام الدور الأول لـ«تنس دبي»، ومثل الانتصار الخامس في المواجهات الست التي جمعته مع منافسه الكازاخستاني، منذ مواجهتهما الأولى مطلع 2014. ويلتقي شرتوف اليوم في افتتاح ثاني أدوار البطولة، الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف 11 عالمياً.

مالك الجزيري:

«الدعم الدائم الذي توليه (تنس دبي) منذ انطلاقتها عام 1989 للنجوم العرب، سمح للعديد منهم بتحقيق إنجازات لافتة».

1.9

مليون دولار جوائز بطولة «تنس دبي» للاعبين المحترفين 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news