الامارات | خورفكان يبتعد 10 خطوات عن منطقة الهبوط

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يبتعد 10 خطوات عن منطقة الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز خورفكان على ضيفه حتا بهدف دون مقابل، أمس، في الجولة 21 من دوري الخليج العربي، ليقترب خطوة كبيرة من البقاء موسماً آخر بين «المحترفين»، بعدما رفع رصيده 21 نقطة مبتعداً بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه عجمان والفجيرة، ولكل منهما 11 نقطة، قبل خمس جولات من نهاية البطولة.

بدأ خورفكان المباراة مهاجماً وكان الأقرب إلى مرمى حتا في أول ربع ساعة، وكانت تسديدة محترفه البرازيلي جوميروس (دودو) التي مرت إلى جانب القائم أخطر محاولاته في الدقيقة 18، وعاد عمر جمعة ربيع وسدد كرة «على الطائر» لكنها ذهبت بعيداً عن المرمى (21).

وحاول حتا مهاجمة مرمى خورفكان إلا أن محاولاته اصطدمت بالتنظيم الدفاعي القوي لـ«النسور»، ومن هجمة مرتدة لخورفكان كاد البرازيلي لوبيز يسجل أول أهداف المباراة لولا أنه تأخر بالتسديد، لتذهب الكرة إلى الخارج (31)، قبل أن يعود ويسدد مواطنه برونو جوس كرة تصدى لها الحارس محمد وليد وأبعدها إلى ركنية (38).

وكاد حتا يتقدم بالهدف الأول بعد تسديدة للاعبه الأرجنتيني برايان راميريز لكن كرته ارتطمت بالعارضة (45+2).

وظهر حتا في الشوط الثاني بشكل أفضل، وسجل هدفاً عن طريق راميريز (70) لكنه ألغي بداعي التسلل، واستمر تبادل الهجمات حتى تمكن خورفكان من تسجيل هدفه عن طريق البرازيلي رامون لوبيز بعد مجهود فردي داخل الجزاء (86).

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