الامارات | الظفرة والوحدة.. «الأجواء المألوفة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة والوحدة.. «الأجواء المألوفة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود الظفرة لملعب حمدان بن زايد، لمواجهة الوحدة في الساعة 05:45 من عصر اليوم، ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء يتحصن فيه «السماوي» بـ«الأجواء المألوفة» بعد غياب مباراتين، خاض خلالهما الفريق مواجهتين خارج الديار أمام خورفكان وكلباء، وخسر في كلتيهما بنتيجة 1-5، و1-2 على التوالي.

ويمني مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض، الذي يملك في رصيده «20 نقطة»، بأن تساعد عودة الفريق لملعبه في الحصول على دافع كبير لتحقيق الانتصار، وقال في المؤتمر الصحافي إن فريقه سيؤدي بأريحية بعد العودة إلى ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان، بمدينة زايد بمنطقة الظفرة عقب الغياب لمباراتين.

في المقابل، يدخل الوحدة «29 نقطة» لقاء اليوم، وهو لا يمر بأفضل حالاته، إذ تلقى خسارة ثقيلة في الجولة الماضية على يد العين بنتيجة صفر-4، وهي الهزيمة التي أظهرت حالة التوهان التي يعيشها الفريق تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، الذي أقيل من منصبه وجرى تعيين المدرب غريغوري دوفرينيس مؤقتاً، وتأمل إدارة النادي ردة فعل إيجابية من اللاعبين، بعد قرار إقالة المدرب الصربي.

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