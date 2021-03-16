الامارات | رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن استقالة رئيس لجنة الحكام

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن استقالة رئيس لجنة الحكام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم أن علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة الاتحاد تقدم باعتذاره عن رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد لظروفه الخاصة.

وكشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن الإستقالة ستعرض على مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه المرتقب برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي للبت فيها بشكل رسمي.

وتولى حمد رئاسة لجنة الحكام في مارس الماضي عقب التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويشكل إبتعاد علي حمد عن رئاسة اللجنة خسارة كبيرة للتحكيم لاسيما أنه سعى خلال الفترة الماضية لتقديم كل خبراته كحكم دولي سابق من أجل تطوير جهاز التحكيم وإحداث نقلة نوعية فيه من الجوانب كافة فضلا عن تأهيل كوارد تحكيمية جديدة.

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