الامارات | آل علي يحرز لقب «سايمولتانيا» لأذكياء الشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن آل علي يحرز لقب «سايمولتانيا» لأذكياء الشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، لقب بطولة «سايمولتانيا» التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عبر موقع «ليتشيس» بمشاركة جميع أندية الشارقة الشطرنجية، وهي: اتحاد كلباء ونادي مليحة الرياضي ونادي البطائح ونادي خورفكان ونادي الحمرية ونادي الذيد الثقافي الرياضي ونادي المدام الرياضي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج. ونجح آل علي في تحدي 33 لاعباً شاركوا في البطولة، إذ جمع 32 نقطة بواقع 31 فوزاً وتعادلين، مع لاعبي خورفكان واتحاد كلباء عبدالله الراوي ومحمد إحسان.

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