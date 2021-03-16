الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
الظفرة - الوحدة 17:45
النصر - اتحاد كلباء 17:45
العين - بني ياس 20:15
مان سيتي - مونشنغلادباخ 00:00
ريال مدريد - أتالانتا 00:00
دوري أبطال إفريقيا
الهلال - شباب بلوزداد 17:00
سيمبا - المريخ 17:00
فيتا كلوب - الأهلي 17:00
حوريا - الوداد 20:00
الزمالك - الترجي 23:00
مولودية - تونغيث 23:00
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