اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي

الظفرة - الوحدة 17:45

النصر - اتحاد كلباء 17:45

العين - بني ياس 20:15

مان سيتي - مونشنغلادباخ 00:00

- أتالانتا 00:00

دوري أبطال إفريقيا

الهلال - شباب بلوزداد 17:00

سيمبا - المريخ 17:00

فيتا كلوب - الأهلي 17:00

حوريا - الوداد 20:00

الزمالك - الترجي 23:00

مولودية - تونغيث 23:00

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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