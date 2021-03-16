الامارات | انطلاق كأس العالم للرماية البارالمبية في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس العالم للرماية البارالمبية في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس منافسات بطولة كأس العالمي للرماية البارالمبية 2021، التي تنظمها مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، تحت رعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 15 حتى 25 الجاري، على ميدان الرماية في نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وقال بيان صحافي: «يشارك في البطولة 125 لاعباً ولاعبة، ويتنافس الأبطال في 27 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات تتنوع بين المسدس والبندقية ناري (سكتون) وضغط الهواء لمسافات وأوضاع مختلفة، بينما تشهد البطولة للمرة الأولى إدراج منافسات رماية فئة المكفوفين، إضافة إلى المشاركة النسائية لبطلتين من منتخب الدولة».

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