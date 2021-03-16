شكرا لقرائتكم خبر عن «سكري القصيم» يخطف بطاقة نصف نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل التعاون مشواره نحو استعادة لقبه ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتأهله لدور نصف نهائي المسابقة بعد فوزه على ضيفه القادسية بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات دور الـ8 للمسابقة.

شهد اللقاء تقدم التعاون أولاً عن طريق ليندر تاوامبا (د:10)، ومن ثم عادل للقادسية حسن العمري (د:37)، وفي الشوط الثاني أحرز سميحان النابت الهدف الثاني لفريقه التعاون (د:58)، ليتأهل بذلك سكري القصيم لدور الـ4، فيما غادر القادسية المسابقة.