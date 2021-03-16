شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي إلى نصف نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تأهل فريق الفيصلي لدور الأربعة من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على مضيفه الباطن بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الباطن، ضمن لقاءات دور الـ8 من كأس الملك.

جاء هدفا الفيصلي عن طريق مهاجمه محمد الصيعري (د:5، 78)، فيما جاء هدف الباطن عن طريق سامي زكريا (د:36). وشهد اللقاء حصول لاعب الباطن شاندرو شينك على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليعلن الفيصلي نفسه أول الواصلين لدور الـ4، ويغادر الباطن المسابقة.