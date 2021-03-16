شكرا لقرائتكم خبر عن «الوحدة» ينهار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زاد فريق أبها من أوجاع مضيفه الوحدة، بعد فوزه برباعية مقابل هدف، في اللقاء المقدم من الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

وجاءت أهداف أبها الـ4 عن طريق عبدالرحمن بركة (د:23)، سعد بقير (د:35)، كارلوس ستراندبيرج (د:66)، رياض شراحيلي (د:79)، فيما جاء هدف الوحدة الوحيد عن طريق يوسف نياكاتي من ركلة جزاء (د:84)، لينتهي اللقاء بفوز أبها 4/1.

وبهذه النتيجة يحقق فريق أبها فوزه التاسع، ويصل للنقطة 31 ويقفز للمركز التاسع، فيما تلقى الوحدة خسارته الـ13، وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الـ14.