شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يوضح أسباب اللعب بالصف الثانى فى ودية الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف حمد إبراهيم، مدرب عام فريق مصر المقاصة، أسباب الدفع بلاعبي الصف الثاني للفريق الفيومي وعدد من اللاعبين الناشئين في المباراة الودية أمام الإنتاج الحربي، التي جمعت الفريقين خلال برنامج الإعداد للمباريات القادمة من عمر الدوري المصري، وانتهت بفوز الفريق الحربي بهدفين مقابل هدف.

وحقق فريق الإنتاج الحربى، بقيادة أحمد كشرى، فوزا على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف باستاد الدفاع الجوى، فى مباراة ودية استعداداً للمنافسات المقبلة لبطولة الدوري الممتاز، وسجل ثنائية الإنتاج الحربى مصطفى البدرى ومعاذ الحناوى.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات خاصة، إن الجهاز الفني لفريق المقاصة فضّل اللعب بالصف الثاني والناشئين، بعدما منح راحة سلبية لعدد 14 لاعبا من الأساسيين بخلاف سفر اللاعبين الأجانب إلى بلادهم لقضاء إجازة توقف الدوري.

وأوضح أن فريقه تلقى طردا في النصف ساعة الأولى من عمر المباراة ورفض الجهاز الفني للمقاصة نزول لاعب بدلا منه، رغم موافقة الجهاز الفني لفريق الإنتاج على نزول لاعب بديل، من أجل التعامل مع الموقف حال حدوثه في مباراة رسمية.

ويقدم فريق المقاصة مستويات قوية في الدوري، تحت قيادة إيهاب جلال، وينافس على المراكز الأولى في جدول الدوري، على الرغم من المنافسة القوية من فرق الدوري هذا الموسم.