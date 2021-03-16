شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 15 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها مليون و600 ألف يورو فى الموسم العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي، طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر والسولية وهانى من مواجهة فيتا كلوب .

طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر والسولية وهانى من مواجهة فيتا كلوب

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن ثلاثى الفريق "طاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد هانى" سيُشاركون فى مران اليوم بالكونغو.

إصابة 3 لاعبات فى منتخب الكاراتيه بفيروس كورونا بالدورى العالمى بتركيا

كشفت المسحة التى خضع لها لاعبو منتخب الكاراتيه، قبل عودتهم من تركيا بعد المشاركة فى منافسات الدورى العالمى، عن تأكد إصابة الثلاثى فريال أشرف، وياسمين حمدى، وسارة عاصم، بفيروس كورونا.

مليون و600 ألف يورو فى الموسم العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

كشفت مصادر لليوم السابع التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، بعد المفاوضات مع الدولى التونسى فى الوقت الحالى بعد الجلسة التى عقدها مسئولو الزمالك مع مهند عون، وكيل أعمال فرجانى ساسى، على هامش مباراة الترجى والزمالك التى أقيمت فى تونس الأسبوع الماضى وانتهت بفوز الترجى بثلاثية مقابل هدف.

الأهلي يقدم احتجاجا رسميا لـ"كاف" بسبب حضور الجماهير فى مباراة فيتا كلوب

تقدم النادى الأهلى باحتجاجٍ رسمي ظهر اليوم، للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضد قرار نادى فيتا كلوب بإقامة مباراته غدًا مع الأهلى فى دورى الأبطال بحضور جماهيرى، بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

تلقى نادى الزمالك إخطاراً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" برفض حضور الجماهير لمباراة الغد أمام الترجى التونسي، حيث يلتقى الزمالك مع الترجى فى المباراة المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد القاهرة، فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. "كاف" يخطر الزمالك رسمياً برفض حضور الجماهير فى مباراة الترجى غداً

الزمالك يرد فى بيان رسمى على حقيقة وجود 142 مليون جنيه فى حسابات البنوك

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بيانا رسميا للرد على الأنباء المتداولة حول وجود 142 مليون جنيه فى حسابات النادى بالبنوك خلال الفترة الحالية.