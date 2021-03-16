شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أرصدة النادى لم يكن محجوزا عليها والحجز كان على حساب فرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي الزمالك، بيانا رسميا، بخصوص ما تم تداوله من أخبار عن رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك؛ في البنوك المصرية.

وجاء نص بيان نادي الزمالك كالتالي:-

"لا صحة لما نشر خلال الساعات القليلة الماضية في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي برفع الحجز عن أرصدة النادي في البنوك؛ لأن أرصدة النادي في البنوك خلال فترة تولي اللجنة الحالية إدارة النادي لم تكن محجوز عليها، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وأن هناك حسابا فرعيا في أحد البنوك كان محجوز عليه لأحد الجهات الحكومية، وتمت تسوية الأمر خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف: "ولا صحة لما نشر من تداول للأرقام المالية الخاصة بنادي الزمالك وجميع حسابات النادي بالعملتين الأجنبية والمحلية موجودة دون أي حجوزات والتعامل المالي يسير بشكل طبيعي يوميا".

وجاء بيان نادي الزمالك موقّعا في نهايته من جانب طارق حشيش المستشار المالي للنادي، والمسئول عن كل الأمور المادية الخاصة بالقلعة البيضاء، في عهد اللجنة المؤقتة المتواجدة حاليا لإدارة شئون النادي.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أصدرت بيانا رسميا، للرد على الأنباء المتداولة عن وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك خلال الفترة الحالية.

وجاء نص بيان الزمالك عبر الموقع الرسمي كالتالي:-

"تؤكد اللجنة التي تدير نادي الزمالك خلال هذه الفترة برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك خلال هذه الفترة غير صحيح.. وتؤكد اللجنة أن هذا المبلغ هو قيمة إيرادات وردت للنادي خلال الفترة الماضية، ومنذ تسلم اللجنة المسئولية وتم إنفاقها على رواتب الموظفين والعمال وتجديد عقود اللاعبين وصرف جزء كبير من المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة الأول وباقي اللعبات بالنادي، بالإضافة إلى تسيير كل أمور النادي اليومية".

وتوضح اللجنة أنه لا يوجد في حسابات النادي بالبنوك حاليا سوى مبلغ لا يتجاوز المليون جنيه، وذلك بعد رفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك.

وتهيب اللجنة بجميع وسائل الإعلام بالحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة والحقيقية الخاصة بالزمالك من خلال القنوات الرسمية بالنادي.