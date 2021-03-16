شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام راحة للاعبى البنك الأهلي ونقل مباريات الفريق لـ"بتروسبورت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام، عقب خسارة الفريق أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز، وذلك بسبب التوقف لتجمع المنتخب الوطنى.

ويدرس مسئولو البنك الاهلى نقل لعب مباريات الفريق إلى ملعب بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس خلال المرحلة المقبلة، عقب خوض اللقاءات الماضية على ملعب المقاولون العرب واتحاد الشرطة الرياضى.

وحقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق روماريو وليم بعد استغلاله عرضية من ركلة ثابتة أحرزها بركبته فى شباك أحمد السعدنى بالدقيقة 76، فى الوقت الذى اعترض لاعبو البنك على حكم المباراة مطالبا إياه بإلغاء الهدف للمس الكرة يد روماريو، ولكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

بهذا الفوز ارتقى فريق الاتحاد السكندرى للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.