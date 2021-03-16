شكرا لقرائتكم خبر عن نقل بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس لكرة اليد إلى مدينة أغادير المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مدحت البلتاجى، نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، عن نقل بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس إلى مدينة أغادير المغربية، بدلا من الجزائر، فى مايو المقبل.

كما كشف البلتاجى لبرنامج ملاعب الأبطال الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد خاطب الاتحاد الدولي قبل تحديد مصير مباراة كأس السوبر بين الزمالك والنجم الساحلى.

وكان هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، الذى تم إيقافه مؤخرا من قبل الاتحاد الدولى بداعى اختراق الفقاعة الطبية فى كأس العالم قد أكد مسبقا استضافة مصر لبطولة إفريقيا للأندية فى أبريل عقب المونديال بدلا من نوفمبر الماضى، ولكن حتى الآن لا توجد تأكيدات رسمية بهذا الشأن.