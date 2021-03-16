شكرا لقرائتكم خبر عن نقل بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس لكرة اليد إلى مدينة أغادير المغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشف مدحت البلتاجى، نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، عن نقل بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس إلى مدينة أغادير المغربية، بدلا من الجزائر، فى مايو المقبل.
كما كشف البلتاجى لبرنامج ملاعب الأبطال الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد خاطب الاتحاد الدولي قبل تحديد مصير مباراة كأس السوبر بين الزمالك والنجم الساحلى.
وكان هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، الذى تم إيقافه مؤخرا من قبل الاتحاد الدولى بداعى اختراق الفقاعة الطبية فى كأس العالم قد أكد مسبقا استضافة مصر لبطولة إفريقيا للأندية فى أبريل عقب المونديال بدلا من نوفمبر الماضى، ولكن حتى الآن لا توجد تأكيدات رسمية بهذا الشأن.
وشهدت الساعات القليلة الماضية رد فعل يحمل بارقة أمل من الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، على تظلم هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى، على إيقافه لحين العرض على الجمعية العمومية للاتحاد الدولي؛ بسبب خروجه من الفقاعة الطبية، حسبما أكد الاتحاد الدولي في حيثيات قراره.
وعلى عكس المتوقع فإن ردود الفعل على تظلم هشام نصر حملت رسائل إيجابية من خلال خطاب رسمي تلقاه من الاتحاد الدولي عكس القرار الصادم وغير المتوقع من الاتحاد الدولي بإيقاف رئيس الاتحاد المصري، بعد تنظيم مبهر لمونديال عالمي تألقت خلاله الدولة المصرية، وأبدعت في التخطيط له وتنفيذه ونال تصفيق العالم.
فتح هذا التظلم الباب أمام عودة هشام نصر، وكشف عن إمكانية مجلس إدارة الااتحاد الدولي عرقلة قراره الأول خلال أول اجتماع قادم للمجلس، بعد عرض التظلم عليه، وأنه يمكن لمجلس إدارة الاتحاد الدولي رفض العقوبة وإلغائها في حال اقتناعه بالمبررات.
وأشار هشام نصر مسبقا، إلى أنه لديه درجتين للاستئناف فى الاتحاد الدولى على هذا القرار، بعد الاطلاع على حيثيات الطعون على الإيقاف، مشيرا إلى أن ذلك سيتكلف مبالغ باهظة تصل إلى 400 ألف جنيه.
وأشار نصر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أنه يجهز خطابا للرد على حيثيات القرار الذى صدر ضده مؤخرا من قبل الاتحاد الدولى للعبة برئاسة حسن مصطفى قبل التظلم على القرار من أجل توضيح بعض الأمور.