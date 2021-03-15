الامارات | بالصور: كورنادو يخذل الشارقة.. وهدية ثمينة من شباب الأهلي للجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: كورنادو يخذل الشارقة.. وهدية ثمينة من شباب الأهلي للجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل فريق الجزيرة على هدية ثمينة بعدما حقق شباب الأهلي الفوز على الشارقة بهدف دون رد في الجولة الـ 21 من دوري الخليج العربي، ليوسع الجزيرة الفارق بينه وبين "الملك" إلى سبع نقاط قبل نهاية المسابقة بخمس جولات.

وكان الفوز بمثابة هدية ثمينة من شباب الأهلي للجزيرة، خصوصاً أن شباب الأهلي أسهم في ابتعاد أحد أهم منافسي "فخر أبوظبي" على لقب الدوري، إذ باتت المنافسة تقتصر على كل من الجزيرة وبني ياس "منطقياً".

من جهته، أهدر الإيطالي إيغور كورنادو ركلة جزاء في الوقت القاتل ليخذل فريقه في أهم مباراة بالموسم، بعدما تألق ماجد ناصر في التصدي للكرة ببراعة، بينما واصل "فرسان دبي" عروضه القوية تحت قيادة المدرب مهدي علي الذي أكد تفوقه على نظيره عبدالعزيز العنبري في الموسم الحالي، بعدما كان شباب الأهلي قد فاز بلقب كأس سوبر الخليج العربي على حساب الشارقة في يناير الماضي.

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