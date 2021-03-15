شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يتعرض لسرقة جواز سفره في تركيا واحتماليه غيابه عن المنتخب كبيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي للسرقة أنثاء تسوقه في إحدى شوارع بلاد الأناضول ، ووفقا لما نشرته موقع صحيفة sabah التركية، المهاجم المصري تعرض لسرقة جواز سفره بعدما فوجئ بعدم تواجده دخل حقيبته الصغرى.

وأضاف التقرير، أن مصطفى محمد يتعرض لأزمة خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة وأنه من المحتمل عدم لحاقه بالمعسكر الوطني خلال الفترة المقبلة نظراً لسرقة جواز سفره من داخل حقيبته.

وأكد التقرير، أن الأناكوناندا، يحاول حاليا استخراج جواز سفر آخر للحاق بمعسكر المنتخب المقرر بدايته عقب أيام قليلة من الآن، خاصة وأنه أصبح من الأعمدة الأساسية داخل صفوف المنتخب الوطني.

مصطفى محمد يتعرض لسرقة جواز سفره في تركيا

مصطفى محمد يتعرض لسرقة جواز سفره في تركيا

غاب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي منذ انضمامه لفريقه التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية عن التهديف للمرة الثانية خلال لقاء قيصري سبور الذي فاز به جالاتا سراي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري التركي الممتاز والذي أقيم على أرض ملعب استاد قيصر أتاتورك.

سجل فالكاو الهدف الأول وأضاف هنري أونيكورو الهدف الثاني والثالث لفريق جالاتا سراي ليرفع رصيد فريقه عند النقطة 61 خلفا للفريق بشكتاش المتصدر لجدول المسابقة برصيد 63.

ولعب مصصفى محمد مع جالاتا سراي 8 مباريات بما يقرب 720 دقيقة داخل المستطيل الأخضر في بلاد الأناضول، سجل في 6 متتالين 5 في الدوري وواحدة في الكأس التركي، غاب عن التهديف في لقاءين، الأول خلال اللقاء الذي طرد فيه أمام أنقرة جوجو، والثاني أمام قيصري سبور.

وكان مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراى التركى أصبح حديث الصباح والمساء في بلاد الأناضول منذ قدومه للدورى التركى خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادى الزمالك المصرى.

ووفقا لما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات الكروية، أصبح مصطفى محمد يحقق أرقاما قياسية بخلاف تسجيله 6 أهداف متتالية في 6 مباريات، الأناكوندا المصرى فقد سجل 5 أهداف في الدوري بثماني تسديدات فقط على المرمى، فهو لاعب يذهب لهدف كل 80 دقيقة وفقا لما نشرته الشبكة الإحصائية.