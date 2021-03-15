شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وولفرهامبتون في الشوط الأول.. جوتا يتقدم لكتيبة الريدز و ماني يهدر هدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول تمكن جوتا من تسجيل هدف التقدم بعدما استلم التمريرة الأرضية من ساديو ماني، ليسددها بقوة في شباك حارس ولفرهامبتون، الذي حاول الإمساك بالكرة ولكنه فشل بعد اصطدامها في يديه اليمنى.

وكان ساديو ماني أضاع هدفا محققا لفريقه ليفربول عند الدقيقية 15 من عمر لقاء ولفرهامبتون المقام حاليا ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. وكان فينالدوم مرر كرة سحرية خلف دفاعات الفريق صاحب الأرض ولفرهامبتون لينفرد السنغالي بالحارس ولكن مرواغة ماني أجبرته على الابتعاد بالكرة عن خط المرمى، وعند محاولته تسديد الكرة تجاه شباك حارس الفريق المنافس تصدى لها أحد مدافعي ولفرهامبتون.

وحاول فريق ليفربول على مدار الشوط الأول تسجيل هدف مبكر ولكن دفاعات ولفرهامبتون الصلبة منعت هجوم الريدز من التسجيل حتى مرور 30 دقيقة، ومع ربع الساعة الأخير انحصر اللعب في وسط ملعب الفريقين، خوفا من وصول مهاجمي الفريقين للمرمى. ولم يشهد اللقاء في شوطه الأول أي هجمات خطيرة ومباشرة باستشناء انفراد ورأسية ماني عند الدقيقة 15 و38.

وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول تمكن جوتا من تسجيل هدف التقدم بعدما استلم التمريرة الأرضية من ساديو ماني، ليسددها بقوة في شباك حارس ولفرهامبتون الذي حاول الإمساك بالكرة ولكنه فشل بعد اصطدامها في يديه اليمنى.

محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، يقود فريقه ليفربول الاثنين الموافق 15 - 3 - 2021، في الدوري الإنجليزي، أمام ولفرهامبتون على أرض ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة 28 من عمر البريميرليج.

محمد صلاح لا يزال يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدف وحيد عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وهاري كين لاعب فريق توتنهام.

ويخوض ليفربول الإنجليزي لقاء ولفرهامبتون هذا اللقاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، طامعا في تصحيح مساره داخل البريميرليج عقب 4 هزائم متتالية، جعلته يمتلك 43 نقطة في المركز الثامن.

تشكيل ليفربول اليوم أمام ولفرهامبتون

يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من أليسون بيكر - أندي روبرتسون - فيليبس - أوتشان كاباك - ألكسندر أرنولد - جورجينيو فاينالدوم - تياجو ألكنتارا - فابينيو - ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا.