شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم الأهلي في دوري «السوبر» لكرة السلة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 74- 71، في المباراة التي جمعت الطرفين بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي، وذلك ضمن منافسات الدور الترتيبي لدوري كرة السلة «السوبر».

وكان الزمالك قد فاز على الجزيرة بنتيجة 79 /70 واعتلى الفريق الأبيض قمة جدول الترتيب.

واحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول الترتيب لدوري السوبر مع نهاية الدور الأول خلف كل من الزمالك والجزيرة، بينما تراجع الأهلي للمركز السادس.