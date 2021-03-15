شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعادل رقم تشافي القياسي في عدد المباريات مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عادل ليونيل ميسي رقم تشابي هرنانديز القياسي في عدد المباريات التي خاضها مع برشلونة بعد مشاركته أمام ويسكا بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين.

وعادل اللاعب الأرجنتيني، الذي انضم إلى برشلونة في عام 2000 وهو في 13 من عمره وشارك لأول مرة مع الفريق الأول بعدها بأربع سنوات، رقم تشابي البالغ 767 مباراة.

وميسي أيضا هداف برشلونة عبر العصور وأكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب حيث حصل على 34 بطولة.

كما يعد أكثر لاعب صنع أهدافا (289 هدفا)، وأكثر لاعب سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة (48)، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وسيحصل ميسي على فرصة لتحطيم الرقم القياسي لعدد المباريات مع برشلونة حال المشاركة يوم الأحد المقبل أمام ريال سوسيداد.