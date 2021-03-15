شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصدر فرمان تجاه لاعبو الزمالك المستبعدين من مباراة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من مواجهة الترجي التونسي مرانا منفردا بمقر القلعة البيضاء الثلاثاء16/3/2021. ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تعليماته للاعبين بالتدريب المنفرد غدا بمقر النادي، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة الترجي التونسي.

وكان كارتيرون قد استبعد من مواجهة الترجي كلا من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حازم إمام، حمزة المثلوثي، حسين فيصل، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، محمد أشرف روقا، أيمن حفني ومروان حمدي. ويلتقي الزمالك فريق الترجي التونسي في التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.