شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يكشف حقيقة استبعاد كهربا من المنتخب نهائيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني كشف حقيقة استعباد محمود عبد المنعم كهربا من الفراعنة بشكل نهائي عقب استبعاده المؤقت من معسكر الفراعنة عقب أزمته التأديبية الأخيرة مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق طلائع الجيش والذي على أساسها تم إيقاف اللاعب شهرا كاملا واستبعاده عن مباريات الأحمر مع تغريمه 200 ألف جنيه.

وعلق حسام البدري في تصريحات صحيفة اليوم بشكل غير مباشر عن استبعاد كهربا من المنتخب بشكل نهائي، وقال فرصة الانضمام للمنتخب الوطني مفتوحة أمام جميع اللاعبين، وخروج أي لاعب خلال هذه التفرة لايعني أنه استبعد نهائيا من حسابات الجهاز الفني الوطني. ويخوض المنتخب الوطني مباراتين كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري في اجتماعه اليوم بمقر اتحاد الكرة الرتوش النهائية لاحتياجات المنتخب الفنية لهذه المرحلة واستعراض الأسماء المطروحة للاستقرار على أفضل توليفة تتناسب مع أهداف التجمع الدولي المقبل لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويعلن الجهاز الفني أسماء القائمة المحلية عقب انتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية بعد التأكد من سلامة كل العناصر المرشحة، للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من يوم ٢٠ مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات.

واستقر الجهاز الفني على خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفر البعثة إلى كينيا يوم ٢٣ من الشهر نفسه وخوض مران وحيد في العاصمة نيروبي. حضر الاجتماع مدير المنتخب محمد بركات وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.