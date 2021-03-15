شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل برشلونة أمام ويسكا .. ميسي يقود البرسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان المدير الفني الهولندي لفريق برشلونة عن تشكيل البلوجرانا لمواجهة ويسكا، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني. تشكيل برشلونة شهد تواجد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة الفريق في الهجوم، بجانب جريزمان وديمبلي.

ويواصل كومان اللعب بثلاثة مدافعين، لينجليه بجانب دي يونج ومينجويزا، مثلما بدأ مباراة باريس سان جيرمان الماضية. ورغم عودة أراوخو من الإصابة، إلا أن كومان فضل عدم المجازفة باللاعب الأوروجوياني وجلوسه على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة اليوم 15/3/32021 أمام ويسكا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: مينجويزا، لينجليه، دي يونج.

وسط الملعب: ديست، بيدري، بوسكيتس، جوردي ألبا.

الهجوم: ميسي، جريزمان، ديمبلي.