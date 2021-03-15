افتتاح الدورة الإدارية للأندية الرياضية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتحت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة الإدارية للأندية الرياضية التي ينظمها اتحاد كرة القدم بعدن بالتنسيق مع الاتحاد العام لكرة القدم ، بدعم من المؤسسة الاقتصادية اليمنية.



و يتلقى 30 مشاركاً ادارياً يمثلون مسؤولي النشاط الرياضي والاداريين و مديري الكرة في الاندية الرياضية بعدن خلال ثلاثة ايام، على الأسس والمبادئ لمنهجيات الإدارة الرياضية وكذلك الأدوار التي تتوجب عليهم القيام بها، بالإضافة إلى الأنواع والأشكال القانونية والهياكل التنظيمية.

وفي حفل افتتاح الدورة اشاد المهندس نعمان شاهر مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن بجهود اتحاد كرة القدم بعدن الهادفة إلى احداث نقلة نوعية للكرة العدنية والاهتمام الملحوظ من خلال الأعمال والخطوات الملموسة التي باتت تظهر ملامح العمل الجاد في سبيل الارتقاء بلعبة كرة القدم.

و من جانبه ألقى لمهندس أكرم السياري رئيس الاتحاد بعدن كلمة للمشاركين في الدورة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والمفاهيم التي تتعلق بالعمل الاداري ونقلها بطريقة سليمة ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع مما يسهم في الارتقاء والنهوض بمستوى اللعبة.