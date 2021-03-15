بالأرقام والنسبة.. بانيغا أفضل مع الشباب من إشبيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ أن أعلن نادي الشباب تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا قادما من بطل الدوري الأوروبي، نادي إشبيلية الإسباني، بات الجميع يترقب ما سيقدمه اللاعب في الدوري السعودي بصفة عامة وفريقه على وجه الخصوص، وهل سيكون صفقة ناجحة أم صفعة؟، إلا أن ما قدمه اللاعب خلال الـ 25 مباراة التي خاضها مع الليث أكدت (أن الغالي ثمنه فيه). وحسب تقييم أداء اللاعب في الموقع العالمي (sofascore) يعد إيفر بانيغا أفضل اللاعبين في السعودية أداء، وذلك بنسبة تراكمية لمسيرة اللاعب في كل مشواره (7.78). وباحتساب النسبة المئوية لمشاركة بانيغا مع فريقيه الحالي في هذا الموسم والتي وصلت إلى 7.39 خلال 25 مباراة خاضها مع الفريق حتى الآن، والنسبة المؤية مع فريقه السابق إشبيلية الإسباني في آخر 25 مباراة، فقد وصلت نسبته إلى (6.98)، أي أن ما يقدمه اللاعب حاليا مع الليث أفضل بكثير من الأداء الذي قدمه مع إشبيلية، مع العلم أنه حقق لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي وكان آخر عهد له مع إشبيلية. بانيغا مع الشباب حتى الآن





سجل 4 أهداف وصنع 6 أهداف خلال 21 مباراة في الدوري بدقائق لعب 1847 دقيقة.



يتصدر ترتيب صناعة الفرص في الدوري بصناعته 62 فرصة.



يحتل المركز الثاني في ترتيب الكرات العرضية؛ حيث أرسل 128 كرة عرضية بفارق 19 كرة عن المتصدر لاعب الباطن يوسف الجبلي.



تعد مباراتا الشباب مع النصر والقادسية الأفضل لبانيغا حتى الآن؛ حيث تم تقييمه بـ 9.3، في حين أفضل تقييم له مع إشبيلية كان في مباراة أتليتيك بيلباو (8.8).



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