شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: التفاصيل الدقيقة سبب خسارتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - مسعد عبد الوهاب

علق عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة على الخسارة التي مني بها فريقه من شباب الأهلي بهدف من دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين،الإثنين، في الجولة 21 من دوري الخليج العربي لكرة القدم على أرض استاد راشد بقوله: «في المباريات الصعبة دائماً تكون بعض التفاصيل البسيطة مؤثرة على النتائج، فالمهم هو استثمار الفرص والتسجيل منها، وكنا نتمنى تحقيق نتيجة أفضل لكن الأمور لم تسير كما أردنا، وشباب الأهلي كان أفضل منا هجومياً في شوط المباراة الأول وسجل هدفه، وفي الشوط الثاني حاولنا العودة، لكن لم نوفق وسنعمل لنكون أفضل في المرحلة القادمة من حيث المستوى والنتائج».